Venezia, droga-party con orge: tre arresti

foto Ansa 07:19 - La squadra mobile di Venezia ha arrestato tre persone al centro di droga party a "luci rosse". Nell'indagine, iniziata un mese fa, sono stati sequestrati un chilo di hashish e quasi un etto di cocaina. Gli accertamenti sono stati avviati dopo che la polizia aveva appreso di droga party "piccanti" in una villa nell'isola della Vignola, ai quali partecipano vip veneziani.

La polizia sospettava che il proprietario della casa, un olandese, importasse droga dal paese nordeuropeo. Il primo blitz, la scorsa settimana, ha portato al sequestro di un chilo di hashish che un rappresentante olandese di tulipani, arrivato a Venezia in auto, aveva nascosto in cartoni di semi di fiore e che aveva consegnato a un ex calciatore australiano.



Il passo successivo è stato l'arresto del proprietario della villa, dopo che aveva ceduto della cocaina ad un vip. In casa dell'olandese è stata sequestrato il resto della cocaina, droga che non mancava mai alle feste, che si concludevano sempre in maniera piuttosto disinibita da parte degli ospiti.