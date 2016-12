- Un pensionato di 64 anni di Mestre è stato aggredito da un gruppo di 5-6 ragazzi tra i 20 e i 25 anni per aver suonato il clacson. L’incredibile vicenda è avvenuta domenica, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. L’uomo è ricoverato, in coma farmacologico, presso l’ospedale di Mestre.

Il pensionato è stato aggredito quando, mentre si trovava in macchina con la sorella, si è trovato la strada sbarrata dal gruppo di giovani e ha suonato il clacson. Il gesto è stato visto come una provocazione dalla gang che lo ha aggredito a pugni in faccia. Il pensionato è scappato, ma i ragazzi lo hanno inseguito fin nel giardino di casa, dove l’uomo è stato pestato a sangue.

I poliziotti del commissariato di Mestre sono riusciti a identificare il gruppo di violenti grazie alla prontezza della sorella che è riuscita a segnare il numero di targa della vettura dei giovani. Il gruppo verrà denunciato per lesioni gravissime.