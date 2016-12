foto Ansa Correlati Bologna, crisi e debiti: si dà fuoco 13:23 - Da quattro mesi non riceveva lo stipendio: questa mattina l'uomo, un immigrato marocchino, si è dato fuoco a Verona, davanti alla sede del municipio. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato con ustioni alla testa e alle gambe. All'origine del gesto ci sarebbe proprio la difficile situazione economica. - Da quattro mesi non riceveva lo stipendio: questa mattina l'uomo, un immigrato marocchino, si è dato fuoco a Verona, davanti alla sede del municipio. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è ricoverato con ustioni alla testa e alle gambe. All'origine del gesto ci sarebbe proprio la difficile situazione economica.

I militari dell'Arma, dopo aver prestato i primi soccorsi, hanno anche recuperato l'accendino utilizzato e la bottiglietta nella quale il marocchino, un 27enne residente in Verona, operaio edile presso una cooperativa, aveva introdotto la benzina.



Sono stabili, pur nella loro gravità, le condizioni dell'artigiano di 58 anni che ieri si è dato fuoco per problemi con il fisco davanti alla sede della commissione tributaria di Bologna. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata al centro grandi ustionati di Parma con ustioni sul 100% del corpo. Prima di compiere il gesto ha lasciato alcune lettere in cui spiega il suo gesto. "Pago le tasse - è il passaggio di una di queste - ora non ce la faccio più...".



L'uomo, che si è dato fuoco davanti alla sede della commissione tributaria di Bologna, ieri mattina aveva patteggiato una pena a 5 mesi e 10 giorni per l'accusa di utilizzo di fatture false. La pena è sospesa perché l'uomo è incensurato. La vicenda penale è nata da un accertamento fiscale della Agenzia delle Entrate sull'anno 2006, l'accusa era quello di dichiarazione infedele mediante fatture false.