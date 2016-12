I parenti la credevano scomparsa Era in Svizzera per fare l'eutanasia

11:38 - I parenti la cercavano da giorni e ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. Invece lei, Oriella Cazzanello, 85enne di Arzignano (Vicenza), aveva scelto di congedarsi dalla vita in silenzio, recandosi in una clinica in Svizzera dove le è stata praticata l'eutanasia. I familiari hanno appreso del gesto martedì quando sono giunte per posta aerea al notaio le ceneri della donna.

Le motivazioni in una lettera - Le ceneri dell'85enne erano accompagnati da una lettera della clinica che spiegava l'accaduto. La signora ha speso 10mila euro per una iniezione letale che le è stata praticata in una clinica di Basilea. Prima di compiere il gesto, si era fatta visitare da uno specialista che l'ha dichiarata nel pieno delle sue facoltà mentali.



Dramma della solitudine - All'origine del suicidio non vi sarebbe stata una malattia ma la solitudine, unita al peso della vecchiaia, che aveva fatto sfiorire inevitabilmente la bellezza di cui la signora Oriella andava fiera.