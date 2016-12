22 aprile 2014 Foto con l'iPad rubato: 25enne in vacanza a Venezia rintracciato e denunciato Grazie a iCloud il vero proprietario ha visto gli "scatti" e allertato i carabinieri Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:16 - E' stato poco furbo o forse non sapeva ancora che anche gli iPad, come gli smartphone, hanno un rilevatore satellitare che li rende rintracciabili e soprattutto che con iCloud le foto vengono direttamente salvate sul desktop dell'iPhone del proprietario. Così è stato scoperto e denunciato il 25enne, che era in vacanza a Venezia con il suo tablet "nuovo". Infatti mentre scattava foto di lui e della città lagunare, il proprietario andava in caserma.

Il 52enne lì per lì non aveva fatto caso a quelle foto ricevute in una cartella sul desktop del telefonino, ma quando ha visto il primo piano dell'uomo in piazza S.Marco (dove non era peraltro mai stato in vita sua) ha capito che l'autore o il soggetto dell'inquadratura dovevano avere a che fare con il furto dell'iPad, avvenuto a bordo della sua auto, parcheggiata sotto casa in zona Barona, a Milano, alla fine di marzo.



Così si è recato in caserma, dove il comandante di stazione, vista la foto, ha riconosciuto subito Luigi G., di 25 anni, un giovane noto in zona per piccoli furti e ricettazione. Convocato in caserma, il ladro ha cercato di negare ma alla fine ha taciuto quando gli è stata mostrata la foto che lo ritraeva durante la sua vacanza con moglie e figlio. Accompagnato dai carabinieri a casa, ha restituito l'iPad che è poi stato riconsegnato al legittimo proprietario.