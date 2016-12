Tgcom24 >

Cronaca >

Veneto >

Verona, ubriaco contromano si schianta<br>sull'auto di 5 ragazzi: quattro i morti 10 novembre 2013 Verona, ubriaco contromano si schianta

sull'auto di 5 ragazzi: quattro i morti Spaventoso frontale tra due auto. Dei cinque ragazzi a bordo di una delle vetture tre sono morti sul colpo e uno in ospedale, ferita una 16enne. Illeso l'altro automobilista che, ubriaco, ha imboccato una rotonda in senso vietato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:00 - Quattro giovani amici sono morti ad Arcole, nel Veronese, in uno scontro tra la loro auto, una Volkswagen Golf, e un'Audi A3. Le vittime avevano tutte tra i 17 e i 20 anni: erano ragazzi residenti a Cologna Veneta e Veronella. Ferita un'altra giovane che viaggiava sulla stessa auto. Illeso l'uomo a bordo dell'Audi, che è risultato ubriaco ed è stato denunciato per omicidio colposo: ha imboccato contromano una rotonda provocando il frontale.

Le vittime sono Enrico Boseggia, di Veronella, che avrebbe compiuto 20 anni il 18 dicembre, Anna Koudiakov, 18enne di Cologna Veneta, Nico Bottegal 18 anni, di San Gregorio di Veronella, ed il 17enne Michael Casarotto. Ferita, in gravi condizioni, è la fidanzata 16enne di Nico Bottegal, studentessa come l'altra sua coetanea rimasta uccisa nello schianto. Enrico Boseggia invece lavorava in un'azienda che produce batterie.



Secondo la ricostruzione degli investigatori, il veronese che era alla guida della Audi "A3" avrebbe affrontato in modo errato una rotatoria, piombando addosso alla Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano i cinque ragazzi, che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia.



Il conducente dell'Audi, rimasto illeso, è invece stato sottoposto ai test per accertare l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti: secondo l'esame aveva un tasso alcolico 4 volte superiore al limite di legge, ed è stato denunciato per omicidio colposo plurimo.