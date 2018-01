Vendita di cani in nero: ai cuccioli viene tinto il pelo

Striscia la Notizia a caccia del “coloratore di cani”. L’inviato del tg satirico Edoardo Stoppa ha scoperto un giro illecito di vendita di cuccioli a cui viene tinto il pelo. A segnalare la situazione un acquirente che dopo aver comprato un piccolo maltese di tre mesi dal pelo fulvo, ha scoperto che il suo pelo in realtà era bianco. Il cane infatti a distanza di tempo presenta una evidente ricrescita che mostra il colore naturale del suo manto. Una situazione paradossale. Così Stoppa, colorandosi barba e capelli, contatta la “venditrice” di cuccioli tinti e con un complice si presenta dalla donna che li caccia in malo modo: “Andate a denunciarmi dai carabinieri”, urla la donna intimando alla troupe di andarsene. Come finirà la vicenda? Lo scopriremo nella prossima puntata di Striscia la Notizia.