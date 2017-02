Dall'alto delle sue 15 lauree, il professor Luciano Baietti, 70 anni e di Velletri, è l'uomo più titolato al mondo. Ha conquistato il record studiando a più non posso, collezionando pergamene di ogni tipo: lettere, pedagogia, sociologia, giurisprudenza, filosofia, fino all'ultima conseguita pochi giorni fa in Scienze Turistiche.

In realtà Luciano Baietti, ex professore di educazione fisica e dirigente scolastico, nel 2002 era già stato iscritto nel "Guinness World Record" come l'uomo più laureato al mondo, ma allora aveva "solo" otto lauree. Adesso che è arrivato a 15, difficilmente sarà raggiungibile ed il suo primato potrebbe restare a lungo imbattuto.



C'è da dire che, oltre all'Università, il 70enne ha frequentato anche diversi corsi di perfezionamento e specializzazione. Ma sebbene abbia dedicato la sua vita allo studio e ai libri, Baietti è tutt'altro che un eremita. Questo campione di cultura è sposato, padre di un figlio e sopratutto ha sempre lavorato. Non si è fatto mancare neppure il gallone di colonnello nel corpo militare della Croce Rossa. Chissà dove troverà il tempo per studiare.