Varese, imprenditore di 97 anni lascia il suo patrimonio in beneficienza: 784 mila euro ai bambini malati

Un imprenditore di 97 anni ha lasciato il suo intero patrimonio in beneficienza. Renato Giuliani ha voluto con questo generoso gesto aiutare in particolare l'associazione il Ponte del Sorriso nella cura dei bambini malati. Sono 784mila euro i soldi devoluti per la costruzione di una casa che ospiti le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale materno-infantile Del Ponte di Varese. Un gesto magnifico che i legittimi eredi dell'imprenditore hanno voluto realizzare fino in fondo.