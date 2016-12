Aosta, gli diagnosticano fratture dopo una caduta sugli sci: muore dopo 24 ore di ricovero

foto Ufficio stampa 12:30 - Uno sciatore di Gressan (Aosta), Elio Fiabane, 49 anni, potrebbe essere morto per lesioni interne non diagnosticate, dopo un incidente sugli sci avvenuto nel pomeriggio di ieri. All'uomo, trasportato all'ospedale di Aosta, erano state riscontrate fratture a una gamba e al bacino. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte, fino al decesso di quest'oggi. L'ospedale ha avviato accertamenti per chiarire i motivi della morte. - Uno sciatore di Gressan (Aosta), Elio Fiabane, 49 anni, potrebbe essere morto per lesioni interne non diagnosticate, dopo un incidente sugli sci avvenuto nel pomeriggio di ieri. All'uomo, trasportato all'ospedale di Aosta, erano state riscontrate fratture a una gamba e al bacino. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte, fino al decesso di quest'oggi. L'ospedale ha avviato accertamenti per chiarire i motivi della morte.

Successivamente l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta precisa che non si è trattato di "lesioni interne non diagnosticate bensì di un aggravarsi improvviso del quadro clinico del paziente dovuto a insufficienze cardiorespiratorie". L'azienda sanitaria, inoltre, sottolinea che non è stata avviata alcuna indagine interna ma è stato disposto un riscontro autoptico "come accade in tutti i casi di decesso post-traumatico".



Venerdì lo sciatore era sulle piste del comprensorio di Pila quando è finito contro una struttura, probabilmente un cannone sparaneve. Elitrasportato dal soccorso alpino valdostano al pronto soccorso di Aosta, gli sono state diagnosticate fratture a una gamba e al bacino. Durante la notte, però, si è aggravato ed è stato ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico. Elio Fiabane era fratello di Roberto, allenatore nazionale di sci alpino, e di Simone, allenatore di snowboard e sci ed ex atleta di livello italiano.