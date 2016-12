Aosta, 24enne muore in incidente

14:24

- Un ventiquattrenne romeno è morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto verso le 10.30 nei pressi dell'ospedale Umberto Parini ad Aosta. Per cause ancora da accertare la vittima ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aosta e il 118.