Valanghe, elicotteri evacuano turisti in Vallelunga

E' in corso l'evacuazione di un albergo e di alcune case in Vallelunga (Bolzano), in alta val Venosta dopo che nella notte una slavina ha lambito l'hotel Langtauferer Hof. Le masse nevose hanno anche sfiorato il maso didattico Erlebnisschule a Melago. Davanti all'albergo è stata istituita una piazzola di atterraggio per gli elicotteri che dovranno portare al sicuro 75 turisti e qualche decina di abitanti della zona.