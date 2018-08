Vaccini, no vax alla riscossa sui social tra minacce a Burioni e "trucchi"

Continua la polemica dopo l’approvazione in Senato della norma del decreto Milleproroghe che prevede il rinvio di un anno dell'obbligo di vaccini per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi. Proprio in queste ore, il virologo Roberto Burioni , che più volte ha difeso la necessità di rendere obbligatori i vaccini, è stato minacciato su Facebook da una mamma no-vax . "Ho saputo che vai al mare al n..., prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi", ha scritto la donna. Dalle invettive ai trucchetti. Un’altra mamma, sempre sui social network, ha ammesso di aver falsificato il certificato vaccinale: "Ti è rimasto un foglio mandato dalla Asl con su le vaccinazioni che devi fare? Ecco, io ho fatto così: l’ho preso, scannerizzato, cambiato data, fotocopiato e portato alla materna, fine".

Le invettive contro Burioni - "Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli dietro questa guerra... il mio più sonoro vaff!". Continua così il post rabbioso della mamma no vax diretto a Burioni. Secondo quanto riferisce la stampa locale di Rimini, città del medico, sull’episodio indaga la Digos. Il commento online ha dato vita a un’accesa discussione, nella quale diversi utenti dicono di voler “andare a salutare” in spiaggia il virologo. Nelle scorse ore, Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'Università' Vita-Salute San Raffaele di Milano, aveva espresso il suo parere sulla presa di posizione del Senato riguardo i vaccini sostenendo come avesse "scritto una pagina infame nella storia della Repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del Paese".



La replica del virologo - "Squadrismo". Questo il commento del dottor Burioni alle parole scritte dalla madre su Facebook.



Il certificato vaccinale falsificato - Il commento della mamma che ammette di aver falsificato il certificato vaccinale di suo figlio sta facendo il giro del web. "Io mi sono fatta furba così! Andato tutto bene", aggiunge poi ancora la donna. "Bella idea", scrive un’altra utente. E lei risponde: "Esatto, bisogna essere originali! È un anno che li prendo per il c…".