Perugia, faceva propaganda all'Isis su Facebook: espulso un 35enne tunisino

Il tunisino, che di fatto risultava senza fissa dimora, era stato indagato per apologia di terrorismo aggravato dall'uso dei mezzi telematici. Le indagini hanno consentito di accertare che era lui l'uomo in contatto tramite Facebook con i quattro estremisti islamici dediti alla diffusione di video, immagini e messaggi di propaganda jihadista arrestati il 22 marzo, in seguito a un'indagine della Digos di Milano e della polizia postale di Perugia.



Era irreperibile da più di un mese - Il provvedimento di espulsione è stato firmato dal ministro Minniti il 20 marzo, il tunisino si è però reso irreperibile fino a domenica, quando è stato individuato dagli uomini della Polaria di Fiumicino all'interno dello scalo, al rientro da Tunisi. Immediatamente è scattato il provvedimento e l'uomo è stato rimpatriato oggi con un volo per la Tunisia.