Estremismo islamico, espulso marocchino che inneggiava alla jihad

Un marocchino 28enne, in Italia dal 2001 e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, furto e ricettazione, è stato rintracciato a Perugia ed espulso per motivi di pericolosità sociale. L'uomo aveva pubblicato su Facebook diversi post sostenendo che "il viaggio del jihadista era pronto". Si tratta del 52esimo espulso dall'inizio dell'anno e il 184esimo dall'inizio del 2015.