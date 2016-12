foto Ansa

02:00

- Uno straniero è stato ferito, probabilmente con un'arma da taglio, nel centro di Perugia. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Quanto successo è ora al vaglio della polizia. L'allarme è scattato dopo che sono stati uditi degli spari nella zona di piazza Danti. In base a una prima ricostruzione non è escluso si sia trattato di colpi a salve. Lo straniero in ospedale non presenterebbe infatti ferite compatibili.