Mez, inchiesta della Corte dei Conti sul video che ricostruisce il delitto

Video da 182mila euro voluto dall'accusa 09:48 - Inchiesta contabile a carico. I magistrati per l'omicidio Meredith rischiano una condanna per danno erariale per un'indagine della Corte dei conti dell'Umbria. Nel mirino una fattura da 182mila euro, - Inchiesta contabile a carico. I magistrati per l'omicidio Meredith rischiano una condanna per danno erariale per un'indagine della Corte dei conti dell'Umbria. Nel mirino una fattura da 182mila euro, pubblicata in anteprima da Tgcom24 , per una consulenza richiesta dai due magistrati perugini a una società specializzata nella video-grafica. Il risultato è stato un'animazione in 4D della dinamica del delitto. Per la somma di 182mila euro.

Il filmato, ricorda Repubblica, fu proiettato in aula durante la requisitoria della procura, ma non fu mai reso disponibile come copia agli avvocati della difesa. La scelta fu motivata dagli inquirenti che precisarono di voler "evitare le speculazioni dei media e l'utilizzo televisivo del filmato". Il video - rimasto dal primo grado in poi nei cassetti della procura di Perugia - dura circa venti minuti e ricostruisce il delitto partendo dal pomeriggio del primo novembre 2007.



La scena dell'aggressione è stata riprodotta al rallentatore e per realizzarla sono state utilizzate anche diverse foto scattate sul luogo del delitto. Ora il procuratore della Corte dei conti, Agostino Chiappiniello, con questa istruttoria sui costi del processo Meredith vuole capire se la fattura da 182mila euro per il video in 4D sia stata una spesa "congrua" e necessaria per le casse pubbliche, o se si sia trattato di spreco di denaro pubblico. Certo è che se la Cassazione dovesse confermare la sentenza d'appello, il costo del video (182 mila euro) resterà a carico dello Stato.