foto Ansa

15:15

- Un uomo ha ucciso a coltellate il fratello a Città di Castello (Perugia). L'aggressore è stato subito bloccato dai carabinieri, giunti sul posto poco dopo il delitto con gli uomini del 118. Ignote le cause del delitto: le indagini per chiarire la dinamica di quanto successo sono ancora in corso.