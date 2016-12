Rapina in villa con stupro, fermato un romeno

foto Ansa 16:59 - Un romeno "gravemente indiziato" di essere uno degli autori della rapina compiuta nella notte tra il due e il 3 febbraio a Resina, alla periferia di Perugia, è stato fermato dai carabinieri del capoluogo umbro. Lo ha reso noto la procura con una nota. Nel corso della rapina i malviventi violentarono anche una donna. - Un romeno "gravemente indiziato" di essere uno degli autori della rapina compiuta nella notte tra il due e il 3 febbraio a Resina, alla periferia di Perugia, è stato fermato dai carabinieri del capoluogo umbro. Lo ha reso noto la procura con una nota. Nel corso della rapina i malviventi violentarono anche una donna.

Gli inquirenti mantengono un riserbo assoluto sulle indagini in corso. Tuttavia, si è appreso che l'uomo è stato bloccato nella zona del capoluogo umbro dove non avrebbe avuto un lavoro stabile. La rapina venne compiuta da due malviventi a volto coperto e, durante il colpo, uno di loro violentò la donna, 54 anni originaria del sud America. Il romeno fermato sarebbe stato il basista e non è comunque accusato dello stupro.



La donna violentata è la madre della compagna del proprietario della villetta (entrambi assenti in quel momento). La sera della rapina si trovava in casa insieme alla nipote di 14 anni che stava accudendo mentre la figlia e il compagno erano andati a lavorare.