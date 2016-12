Amanda Knox si confessa alla Cnn: "Non ho ucciso la mia amica Mez"

12:14 - "Non ho ucciso la mia amica". Così Amanda Knox, in un'intervista esclusiva alla Cnn, torna per l'ennesima volta a difendersi due giorni dopo che i giudici della Corte d'assise d'appello di Firenze hanno depositato le motivazioni della sentenza di condanna per l'omicidio di Meredith Kercher. "Se fossi stata sulla scena del crimine, le prove della Scientifica dimostrerebbero la mia colpevolezza, ma non c'è nulla", ha sottolineato la giovane.