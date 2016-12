Perugia, sisma magnitudo 3.2

07:48 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata intorno alle 4:15 in provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8,2 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Cantiano, Costacciaro, Montone, Pietralunga e Scheggia e Pascelupo. Non si registrano danni a persone o cose.

Una seconda scossa nel Perugino è stata registrata intorno alle 5:30: di magnitudo 2, ha avuto ipocentro a 9,2 km di profondità ed epicentro nei comuni di Cantiano, Costacciaro, Pietralunga e Scheggia e Pascelupo.