"Newsweek": "Amanda Knox verso condanna ma non sarà estradata"

22:39 - Approderà in Cassazione il 25 marzo il processo per l'omicidio di Meredith Kercher per il quale Raffaele Sollecito e Amanda Knox sono stati condannati a 25 e 28 anni e sei mesi di reclusione. Secondo il settimanale Usa "Newsweek", Kercher "il più alto tribunale italiano ripristinerà la condanna, facendo di Amanda Knox una latitante".Per la rivista, "diplomatici sia in Italia che negli Usa si aspettano che una richiesta di estradizione venga respinta".

"Credo che né l'Italia né gli Usa vogliano una elemento di irritazione per i rapporti tra i due Paesi, e questo lo sarebbe, se gli italiani insistessero", ha detto una fonte a "Newsweek". E se lo facessero, ha aggiunto, non ci sarebbe alcuna possibilità di un arresto della Knox negli Usa.



Nell'articolo, dal titolo "Amanda Knox sara' trascinata di nuovo in Italia per il processo per omicidio?", la giornalista Nina Burleigh, autrice anche di un libro sull'argomento, ripercorre le varie tappe della vicenda e scrive che il caso è stato montato sulla base di un cattivo lavoro svolto dalla polizia investigativa, della fretta della pubblica accusa in una piccola cittadina, e sotto forte pressione da parte dei media, con il pubblico ministero che ha accusato Knox ignorando altri sospetti più plausibili. Un cattivo servizio alla giustizia, afferma.