Uccisa in viaggio di nozze a Venice Beach, risarcimento record per la morte di Alice

Si chiude così l'azione civile che era stata avviata dopo la morte di Alice, figlia del manager Valerio Gruppioni del gruppo Sira di Pianoro (Bologna) di cui lei stessa era dirigente. Alla guida del veicolo che ha travolto la giovane imprenditrice c'era Nathan Campbell, uno spacciatore che si è lanciato sulla folla per seguire un pusher che non gli aveva fornito una partita di droga pagata. Campbell è stato condannato a 42 anni di carcere. Sulla passeggiata di Venice sarà eretta una lapide per ricordare Alice.



"Questo risarcimento non rimetterà le cose al loro posto. Spero però che sia un segnale forte per quella comunità. Spero che si ricordino di quello che è accaduto. Ora so che prenderanno provvedimenti per non farlo accadere mai più. L'unica cosa che vorrei è che non fosse mai successo", ha detto il marito della 32enne al Resto del Carlino. Dal giorno della morte di Alice la polizia di Los Angeles ha messo in sicurezza l'intera zona.