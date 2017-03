Due bambini uccisi in casa a Trento, il padre trovato morto in una scarpata

Due bambini, di due anni e mezzo e di quattro anni, sono stati trovati morti in un appartamento a Trento. Ad avvertire la polizia è stata la madre. Non si tratterebbe di morte naturale. La disgrazia è avvenuta in centro, nel nuovo quartiere delle Albere. Il padre dei due piccoli è stato trovato senza vita ai piedi di una scarpata, a poca distanza dalla città: l'uomo, secondo gli investigatori, si è suicidato gettandosi nel vuoto.