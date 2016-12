foto Ansa

16:27

- Intascava dal 2001 una pensione di invalidità, erogata dall'Inps, alla quale non aveva diritto. Il 72enne si è così appropriato negli anni di oltre 45mila euro. L'uomo, residente a Pergine Valsugana (Trento), aveva ingannato i medici ottenendo un certificato di "inabilità permanente per l'impossibilità di camminare senza accompagnatore". In realtà è stato avvistato più volte alla guida di auto. A scoprire la truffa è stata la polizia di Trento.