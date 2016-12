Trentino, 200 persone bloccate su una seggiovia

foto Da video

- Si è risolto in un paio d'ore il guasto che nel pomeriggio ha bloccato circa duecento persone sulla seggiovia Valbiolo, al Passo del Tonale, in territorio trentino. Non ci sono stati feriti o inconvenienti ai danni delle persone che in quel momento si trovavano sospese nel vuoto, se non molta apprensione e qualche momento di tensione. E' accaduto mentre c'era ancora piena luce, in una giornata senza vento e con temperature quasi primaverili.