Valanga in Alto Adige, un disperso

12:20

- Una valanga è caduta in val di Slingia, poco lontano da passo Resia in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, vi sarebbe un disperso. La slavina si è staccata nella zona del rifugio Sesvenna, a 2mila metri d'altezza e ha travolto in pieno l'escursionista che stava sciando fuori pista. Sul posto è arrivato un elicottero della Protezione civile con gli uomini del Soccorso alpino.