Costretto a pagare gli alimenti alla ex e ai nipoti perché il figlio è scappato: 59enne tenta suicidio

14:14

- Clamorosa decisione del tribunale di Trento che ha obbligato un 59enne a pagare gli alimenti alla ex moglie e anche ai nipoti perché il figlio, anche lui in via di separazione, risulta irreperibile. L'uomo ha tentato il suicidio gettandosi da un balcone ma è stato salvato dai carabinieri. Il protagonista della vicenda, un dipendente dell'Università di Trento, si è visto chiedere il pignoramento del suo stipendio: 1.200 euro al mese.