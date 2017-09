Nubifragio Livorno, nonno muore per salvare la famiglia: viva la nipote

Nel violento nubifragio che ha colpito Livorno un uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo la sua famiglia dalla furia di detriti e fango che ha invaso il seminterrato in cui vivevano, in viale Nazario Sauro. Roberto Ramacciotti è riuscito a portare al sicuro la nipote di 3 anni, poi, si è rilanciato nella melma per raggiungere l'altro nipote di 4 anni, ma non è più riemerso. Le vittime sono 4: una mamma, un papà, un bimbo e il nonno.