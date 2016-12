E' indagata per omicidio la madre di una bimba di otto mesi, morta a Grosseto per una sospetta crisi respiratoria da asfissia rivelata dall'autopsia. La donna, una dominicana, per 12 ore dopo il decesso della piccola non ha chiesto soccorso, né ha riferito l'accaduto a nessuno. La morte risale al mattino del 6 giugno e solo la sera un'amica della donna ha avvisato i carabinieri.

L'amica della dominicana ha chiamato i carabinieri senza sapere esattamente cosa fosse accaduto. Non sapeva nemmeno ancora che la bambina fosse già morta. Tuttavia è stata lei a fare la scoperta del cadavere quando ha raggiunto, preoccupata, la casa della dominicana che le aveva ripetutamente raccomandato di andare da lei da sola senza chiamare nessuno, perché avrebbe voluto parlarle di persona.



Dato l'allarme, il corpicino della neonata è stato visitato dal medico del 118 e i carabinieri hanno avviato accertamenti. Da questi, riferisce il procuratore capo di Grosseto Raffaella Capasso, sono sorti dubbi in merito allo strano comportamento della madre della neonata e "al suo racconto contraddittorio, se non - osserva il procuratore Capasso - chiaramente mendace".



Sequestrata una coperta - I carabinieri hanno sequestrato una coperta dall'appartamento della madre. Secondo un'ipotesi investigativa la donna potrebbe averla infatti utilizzata per soffocare la piccola nella culla. Secondo i primi risultati dell'autopsia la bambina potrebbe esser morta per asfissia e gli inquirenti aspettano la relazione completa del medico legale per stabilire se il decesso sia avvenuto per motivi naturali o perché provocato. Intanto, però, la coperta è stata acquisita agli atti dell'inchiesta.



I carabinieri e gli inquirenti hanno intanto sentito diverse amiche della dominicana, ma anche dalle loro parole la ricostruzione della vicenda rimane al momento confusa.



La procura ha disposto l'autopsia - Dai primi risultati emerge che c'è stata nella bimba una sofferenza respiratoria "come se la bambina avesse avuto problemi di asfissia". Ora si attende che il medico legale dia l'esito conclusivo dei risultati dell'autopsia per indicare se la morte della neonata sia avvenuta per cause naturali o se invece sia stata indotta da cause esterne. La madre si era trasferita da pochi giorni a Grosseto da Quarto (Napoli) in Campania.