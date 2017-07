Firenze, furgone travolge bimbi e una donna davanti a una gelateria: feriti

Un furgone ha travolto quattro persone che si trovavano in una gelateria a Firenze. E' accaduto il 21 luglio, poco dopo le 22 in via Quintino Sella. I quattro feriti sono tre bambini, tra i 3 e i sei anni, e una donna. Uno dei piccoli è stato trasportato inizialmente in codice rosso all'Ospedale pediatrico Meyer, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le squadre del 118 e la polizia municipale.