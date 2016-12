Grosseto, trasfusione sbagliata: muore 76enne

foto Ansa Correlati Firenze, muore dopo una trasfusione sbagliata 13:13 - Un 76enne è morto all'ospedale di Grosseto a causa di una trasfusione sbagliata. Per un errore di identificazione che si è verificato nonostante le procedure di sicurezza, all'uomo è stato somministrato sangue destinato a un altro ricoverato in un letto vicino dello stesso reparto. Lo riferisce l'Asl 9 del capoluogo toscano, che aggiunge: "Il 76enne non doveva ricevere alcuna trasfusione". La procura ha disposto l'autopsia. - Un 76enne è morto all'ospedale di Grosseto a causa di una trasfusione sbagliata. Per un errore di identificazione che si è verificato nonostante le procedure di sicurezza, all'uomo è stato somministrato sangue destinato a un altro ricoverato in un letto vicino dello stesso reparto. Lo riferisce l'Asl 9 del capoluogo toscano, che aggiunge: "Il 76enne non doveva ricevere alcuna trasfusione". La procura ha disposto l'autopsia.

L'uomo, di Grosseto, era ricoverato in ospedale dall'8 agosto per una polmonite. Nei giorni scorsi è stato trasferito nel reparto di rianimazione a seguito di un peggioramento del quadro clinico e per gravi problemi respiratori. Nella mattina di domenica il personale sanitario si è reso conto della trasfusione errata e ha immediatamente proceduto con le terapie del caso. Purtroppo, prosegue l'Asl, malgrado l'intervento dei medici, il quadro clinico già fortemente compromesso è peggiorato fino al decesso del paziente.



La direzione della Asl, insieme al medico responsabile del reparto di rianimazione, ha informato i familiari su quanto accaduto, esprimendo il proprio rammarico e mettendosi a disposizione per chiarimenti. Intanto il personale sanitario dell'ospedale di Grosseto ha tenuto i contatti con il Centro regionale sangue. Contestualmente l'Azienda sanitaria ha attivato la verifica interna.