Toscana, sisma di 3.6 tra Massa e Lucca

foto Ap/Lapresse 02:04 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata in Toscana, tra le province di Massa e Lucca, nel distretto sismico delle Alpi Apuane, ad una profondità di 6,5 km. Le località più vicine all'epicentro sono Casola in Lunigiana, Giuncugnano e Minucciano, il cui sindaco ha confermato che non ci sarebbero stati danni. - Una scossa didi magnitudo 3.6 si è verificata in, tra le province di Massa e Lucca, nel distretto sismico delle Alpi Apuane, ad una profondità di 6,5 km. Le località più vicine all'epicentro sono Casola in, Giuncugnano e Minucciano, il cui sindaco ha confermato che non ci sarebbero stati danni.

E' stata una delle scosse più forti registrate recentemente. Molta la paura tra gli abitanti, molti dei quali non si trovavano a casa anche per la presenza di sagre e feste organizzate nella zona per Ferragosto.