Tre terremoti quasi in contemporanea in Toscana e Puglia

foto Ingv 07:57 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 3:45 nel nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a soli 2.6 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni lunigiani di Casola e Fivizzano e di quelli garfagnini di Giuncugnano e Minucciano. Non si registrano danni. - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 3:45 nel nord della Toscana, tra le province di Massa Carrara e Lucca. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a soli 2.6 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni lunigiani di Casola e Fivizzano e di quelli garfagnini di Giuncugnano e Minucciano. Non si registrano danni.

Quello tra Massa e Lucca è stato il più forte dei tre sisma registrati dall'Ingv nella notte. I tre terremoti sono avvenuti quasi in contemporanea.



All'1:53 una lieve scossa di magnitudo 2 è stata registrata tra le province di Siena e Grosseto. Secondo l'Ingv il sisma ha avuto ipocentro a 5,7 km di profondità ed epicentro in prossimita' del comune senese di Chiusdino e di quello grossetano di Montieri.



Quattordici minuti dopo, alle 2:07, a tremare è stato il Gargano (Foggia). Gli strumenti scientifici dell'Istituto di Geofisica hanno calcolato che l'ipocentro era a 23,8 km di profondità e l'epicentro in prossimità del comune foggiano di Manfredonia. In tutti i casi non sono stati segnalati danni.