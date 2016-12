foto Dal Web

- I sub dei carabinieri stanno ispezionando il pozzo che si trova nel giardino della casa di Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, la donna scomparsa la notte del 13 gennaio, e indagato per omicidio volontario. Nessun esito hanno dato le immersioni nel lago Massaciuccoli. Sentita di nuovo come persona informata dei fatti Sara Calzolaio, la giovane amante di Logli ed ex baby sitter dei figli, nonché segretaria dell'autoscuola di famiglia.