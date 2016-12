foto LaPresse

20:11

- C'è il via libera al piano di rimozione della Costa Concordia, naufragata al Giglio il 13 gennaio. La conferenza dei servizi convocata dal commissario delegato per l'emergenza, Franco Gabrieli, ha infatti approvato il progetto di massima proposto dalla società armatrice che prevede di rimettere in galleggiamento l'intero scafo. A realizzare le operazioni sarà un consorzio italoamericano. I lavori dovrebbero iniziare nel giro di qualche giorno.