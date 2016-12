foto Ap/Lapresse

09:26

- L'elicottero papale che porta Benedetto XVI in Toscana per il suo 27.mo viaggio in Italia è atterrato nello stadio comunale di Arezzo. Papa Ratzinger è accolto dal premier Mario Monti, dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Riccardo Fontana, dal presidente della Regione Enrico Rossi, dal sindaco Giuseppe Fanfani, dal presidente della provincia Roberto Vasai e dal prefetto Saverio Ordine.