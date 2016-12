Livorno, molotov contro la sede di Equitalia

foto Ansa Correlati Equitalia, scontri a Napoli e bomba a Roma

08:11 - Due bottiglie molotov sono state scagliate in piena notte, intorno alle 4.30, contro l'ingresso della sede livornese di Equitalia. Le fiamme hanno danneggiato l'esterno della sede che si trova al piano terra di un edificio in via Indipendenza, nel pieno centro della città toscana. Una delle due bottiglie incendiarie non è esplosa ed è stata recuperata dagli investigatori.

Entrambe le molotov sono state realizzate utilizzando bottiglie di birra e sono state lanciate attraverso la saracinesca a maglie del'ingresso della sede di Equitalia. Danni alla porta di ingresso, annerita la stessa saracinesca e i muri. I primi ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto è poi intervenuta la Digos.



Sulla facciata del palazzo, proprio sotto le finestre della sede di Equitalia, compaiono anche scritte come "ladri", che sarebbero però sarebbero vecchie e ricorrenti. C'è poi una scritta in rosso, "lotta continua", che sarebbe invece nuova.



La dinamica dell'attentato fa presupporre agli investigatori che all'opera abbiano partecipato almeno tre persone, ma anche di più. Dalla questura di Livorno viene spiegato che "i danni sono minimi ma il fatto è grave".



Spunta un video: l'attentato opera di un gruppo?

Ci sarebbe un video in cui si vedono sei-sette persone che corrono nelle vicinanze delle sede di Equitalia a Livorno, durante l'attentato di venerdì notte. E proprio questo sarebbe uno degli elementi alla base dell'ipotesi che si tratti dell'opera di più persone e non del gesto di un singolo esasperato dalle tasse. Gli investigatori ritengono che si tratti di un gruppo dell'area anarchica-antagonista. Non ci sono rivendicazioni e non si ritiene che vi siano legami con l'attentato contro Roberto Adinolfi a Genova.



La lettera con proiettile del 5 gennaio

A Livorno, il 5 gennaio, si era già verificato un altro episodio contro la sede di Equitalia: era stata recapitata una lettera con un proiettile calibro 7.65. Nella missiva che l'accompagnava l'autore specificava di non avere nulla a che fare con le ideologie anarchiche e l'ipotesi degli investigatori fu che si fosse trattato di un gesto isolato. E' sempre ai primi di quest'anno, ma l'episodio emerse solo il 26 gennaio, era stata scoperta una busta con un meccanismo a orologeria a carica manuale indirizzata all'Agenzia delle entrate di Livorno. Al momento comunque non verrebbe ipotizzato alcun collegamento con quanto avvenuto stamani.