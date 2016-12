foto Ansa Correlati Guarda il filmato

Venezia, falsa cieca per 40 anni 09:50 - Percepiva la pensione di invalidità perché cieca ma lavorava come bidella in una scuola di Empoli. E' quanto ha scoperto la Guardia di finanza che ha messo agli arresti domiciliari la donna e il marito. La coppia è accusata di truffa aggravata e falso materiale. La donna aveva convinto i medici di avere una cecità totale.

Secondo quanto spiegato dalle Fiamme gialle, in occasione delle varie visite mediche, la bidella ha fatto credere di essere affetta da cecità assoluta per usufruire della pensione di invaliditaà e degli assegni di accompagnamento.



Dalle indagini della Gdf è emerso che la donna ha alterato un certificato rilasciato dalla Asl per farsi dare dai dirigenti scolastici di tre scuole di Empoli permessi retribuiti, riconosciuti solo ai portatori di handicap.