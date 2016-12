Arezzo, sparisce portavalori con autista: carico di oro per 4 milioni di euro

Un portavalori con un carico di oro per circa 4 milioni di euro è sparito nei pressi di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). Il mezzo, con a bordo due autisti, era fermo per consentire a uno dei due uomini di finire il giro delle aziende. Al ritorno del vigilantes però, sia il mezzo sia il collega che era rimasto a bordo erano spariti. Immediato l'allarme ai carabinieri, che hanno recuperato il portavalori vuoto poco lontano.