Palio a Pistoia, soppressi due cavalli infortunati durante la Giostra dell'Orso

15:36 - Non ce l'hanno fatta Oracle Forze e Golden Storming, i due cavalli purosangue infortunati venerdì sera nel corso della Giostra dell'Orso, il tradizionale appuntamento che si celebra a Pistoia il 25 luglio per San Jacopo. Entrambi gli animali sono stati soppressi dopo che i veterinari hanno verificato le gravi conseguenze riportate nelle rovinose cadute. Solo qualche contusione per i due fantini.

Il primo a infortunarsi è stato il cavallo del Grifone, il secondo il cavallo del Drago. Quest'ultimo, dopo una sospensione di alcuni minuti causata dal primo infortunio, si è improvvisamente fermato disarcionando anche il fantino Alessio Spicci.