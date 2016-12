15:45 - "Sono molto pentito, vorrei poter tornare indietro". Lo ha detto il maniaco delle prostitute, Riccardo Viti, durante l'interrogatorio per la convalida del fermo disposto per la morte di Andreea Cristina Zamfir, trovata crocifissa a Uggiano (Firenze). Viti ha anche aggiunto: "Mi implorava di smettere, quando mi sono accorto di cosa stava succedendo ho subito pensato ai miei genitori".

"Viti darebbe la sua vita per poterla ridare a quella ragazza", ha detto il suo legale, Alessandro Benelli, annunciando che ricorrerà al Riesame per chiedere i domiciliari. Il legale ha anche risposto ad una domanda su come intende procedere dopo la conferma del fermo e della custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Andreea Cristina Zamfir, la prostituta uccisa la notte tra il 4 e il 5 maggio scorso. "Un passo per volta - ha detto Benelli - certo ricorreremo al riesame per chiedere i domiciliari".