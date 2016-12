21:13 - Francesco Schettino ringrazia gli abitanti del Giglio per l'accoglienza ricevuta sull'isola, ricorda le manifestazioni di stima nei suoi confronti e descrive una popolazione cordiale e ospitale. Lo fa con una lettera inviata al sito Giglionews per esprimere la sua gratitudine dopo la sua visita sull'isola il 26 e 27 febbraio.

"Il riscontro ricevuto - scrive - con la cordiale accoglienza e le manifestazioni di stima da coloro che per incontrarmi si sono fatti trovare sul traghetto, al momento della mia partenza, e anche da coloro che hanno intrapreso il breve viaggio fino a Porto Santo Stefano per incontrarmi, hanno rafforzato la mia convinzione di aver fatto la scelta giusta, una scelta comprensibilmente non priva di sforzi".



Il comandante della Costa Concordia continua ringraziando gli abitanti per "l'affetto" e "la stima" manifestategli durante la visita per il sopralluogo tecnico a bordo della nave.



"Con la presente - riprende Schettino - rinnovo l'augurio che la vostra bella isola possa al più presto vivere la ripresa turistica da tutti noi auspicata e che possa essere esclusivamente apprezzata per la bellezza, l'unicità del posto e l'ospitalità che i gigliesi puntualmente non perdono occasione di manifestare. Un augurio spontaneamente e istintivamente da me già espresso a mezzo televisivo mentre lasciavo il pontile".



"Ho ricordato l'affetto - continua - e le attenzioni ricevute durante la mia breve permanenza sull'isola. La cordialità e il senso dell'ospitalità continua a contraddistinguere i cittadini del Giglio e non posso che ringraziare per le numerose manifestazioni di stima e di rispetto che ho avuto modo di raccogliere dalle persone da me incontrate. L'obiettivo del mio ritorno sull'isola è stato finalizzato prima di tutto alla mia partecipazione al sopralluogo tecnico, al fine di fornire supporto ai miei consulenti, e anche per comprensibili ragioni personali".