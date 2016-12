Furgone della Folgore contro un tir: morti due parà, quattro i feriti

15:36 - Due parà sono morti e altri quattro sono rimasti feriti nello scontro frontale tra un furgone della Folgore e un tir che viaggiava in direzione opposta lungo l'Aurelia, in provincia di Pisa. Le due vittime sono Giuseppe Rizzi, originario della Puglia, e Fabio Grandene, 18 anni, di Milano. Tra i militari feriti, una ventunenne di Foggia, Maria Jacovelli, versa in gravissime condizioni.

Meno preoccupanti invece le condizioni degli altri tre feriti: si tratta di Luca Leone, 22 anni di Volla (Napoli), di Roberta Di Nuccio, 21 anni, residente a Pisa presso la caserma del Capar, il Centro di addestramento dei paracadutisti della Folgore, e Daniele Ambrosini, 42 anni di Massa (Massa Carrara). Praticamente illeso invece il conducente dell'autoarticolato.



Il cordoglio del ministro Mauro - Appena appresa la notizia il generale Claudio Graziano, capo di Stato maggiore dell'Esercito ha espresso "il più profondo cordoglio a nome suo personale e della forza armata alle famiglie delle vittime e l'augurio di pronta guarigione ai militari feriti". Anche il ministro della Difesa, Mario Mauro, in un telegramma alle famiglie, ha espresso il suo cordoglio. "Partecipo con profonda commozione al grave lutto che ha colpito la vostra famiglia negli affetti più cari", si legge.