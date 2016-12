00:32 - Un uomo di 60 anni è morto per shock anafilattico in seguito ad una puntura di calabrone. E' accaduto nella zona di San Polo, nei pressi di Greve in Chianti, in un agriturismo di proprietà della famiglia dell'uomo che era un funzionario del Comune di Greve. Per tentare di salvarlo è intervenuto anche l'elicottero Pegaso del 118, ma il volo verso l'ospedale è stato inutile.