Torna l'allarme smog, blocco auto diesel a Milano, Bergamo, Pavia e Venezia

A Milano è stato superato il limite dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili pm10, come hanno segnalato le centraline Arpa, e quindi le misure resteranno in vigore fino a quando i valori non torneranno sotto la soglia d'allarme per almeno 48 ore consecutive. Oltre ai veicoli privati, stop anche ai commerciali fino agli euro 3 dalle 8.30 alle 12.30. Previste anche limitazioni all'uso delle biomasse per il riscaldamento (le stufe a legna e a pellet) e stop alle stufe e a camini chiusi di classe ambientale inferiore alle 3 stelle.



Stesse regole anche a Bergamo, come anche a Pavia, dove per sei giorni consecutivi, dal 19 al 24 dicembre, in città è stata superata la soglia dei 50 microgrammi per il pm10.



L'allarme smog è scattato poi a Venezia, dove Arpa Veneto ha segnalato l'allerta 1 arancio, che si attiva dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei 50 microgrammi nella stazione di riferimento (Bissuola). Identiche a quelle scattate nelle città lombarde le limitazioni sul traffico e sul riscaldamento disposte nel territorio del Comune di Venezia .