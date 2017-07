Svolta all'ex Sant'Uffizio, il Papa sostituisce il conservatore Muller

"Il Santo Padre Francesco - si legge nel Bollettino della Sala stampa vaticana - ha ringraziato l'Eminentissimo Signor Cardinale Gerhard Ludwig Mueller alla conclusione del suo mandato quinquennale di Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e di Presidente della Pontificia Commissione 'Ecclesia Dei', della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale, ed ha chiamato a succedergli nei medesimi incarichi Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Arcivescovo titolare di Tibica, finora Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede".



Mueller, 70 anni il prossimo 31 dicembre, ex vescovo di Ratisbona, era stato nominato al vertice dell'ex Sant'Uffizio da papa Benedetto XVI il 2 luglio 2012. Sabato è stato ricevuto in udienza da papa Francesco, con la comunicazione del non rinnovo del mandato. In questi anni le sue posizioni non sempre sono state in linea con le innovazione di papa Francesco, in particolare sul tema della famiglia. Decisiva sarebbe stata la gestione "soft" dei casi di pedofilia da parte dell'ex Sant'Uffizio.



L'arcivescovo Luis Francisco Ladaria Ferrer, 73 anni, originario dell'isola di Maiorca, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Madrid nel 1966, e il 17 ottobre dello stesso anno entra nella Compagnia di Gesù. Compiuti gli studi di Filosofia e Teologia presso l'Università Pontificia Comillas e la Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 29 luglio 1973. Nel 1975 ha conseguito il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana.



Dal 1984 è ordinario di Teologia dogmatica alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana e, dal 1986 al 1994, vice-rettore della medesima università. Nel 1995 è stato nominato consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e, nel 2004, segretario generale della Commissione Teologica Internazionale.



Il 9 luglio 2008 è stato eletto arcivescovo titolare di Tibica e nominato segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 26 luglio per l'imposizione delle mani del cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone. Il 2 agosto 2016 è stato nominato da papa Francesco presidente della Commissione di studio sul Diaconato delle donne.