Striscia la notizia, Brumotti a Milano per sfidare gli usurpatori dei parcheggi per i disabili

Nel servizio andato in onda venerdì 19 gennaio durante la puntata di "Striscia la notizia", l'inviato Vittorio Brumotti è tornato a occuparsi di automobilisti maleducati e in particolare degli usurpatori di parcheggi riservati esclusivamente ai disabili. Tra chi si difende dichiarando di aver sostato solo per pochi istanti, chi ammette l'errore e chi invece preferisce andarsene in silenzio, nessuno è riuscito a evitare il particolare "ricordino" che Brumotti ha riservato ai trasgressori dell'hinterland milanese.