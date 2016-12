Terremoto Centro-Italia, Ue vuole finanziare tutta la ricostruzione: prima tranche di aiuti da 30 milioni

Juncker: "Nostro dovere restare a fianco dell'Italia" - "E' nostro dovere di europei restare a fianco dell'Italia e dei suoi cittadini, che in questi momenti difficili stanno dando prova di un coraggio straordinario, per aiutarli a superare il prima possibile le conseguenze dei terremoti e a ricostruire completamente le aree danneggiate. La ricostruzione della bellissima basilica di San Benedetto a Norcia con l'aiuto dei fondi Ue sarà un simbolo duraturo della solidarietà europea e della capacità di riprendersi del popolo italiano", ha commentato il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker.



Aiuti economici tramite il Fondo di solidarietà Ue - "Siamo passati dalle parole ai fatti continuando a rispondere alle specifiche esigenze delle comunità colpite attraverso il Fondo di solidarietà dell'Ue e la politica di coesione. Resteremo a fianco dell'Italia durante tutto il processo di ricostruzione", ha aggiunto il commissario per la Politica regionale Corina Cretu.



Prima tranche da 30 mln entro una settimana - Entro la prossima settimana l'Italia riceverà un primo versamento di 30 milioni di euro dal Fsue, ovvero l'importo più alto che possa essere versato a titolo di anticipo. E una volta che le autorità italiane avranno concluso la valutazione dei danni causati dal terremoto di ottobre, Bruxelles proporrà un importo definitivo dell'aiuto, da sottoporre all'ok di Parlamento e Consiglio Ue. Ma l'esecutivo comunitario ha deciso anche di proporre il "cofinanziamento fino al 100% delle operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali". La proposta potrà essere utilizzata da tutti i 28, ma se avrà il via libera, verrà usata per la prima volta dall'Italia.



Finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione - Bruxelles propone infatti di modificare il regolamento relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e di introdurre la possibilità di finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). L'iniziativa - che deve ora ricevere il via libera del Parlamento europeo e del Consiglio - integrerebbe il sostegno del Fondo di solidarietà Ue e permetterebbe di risparmiare risorse nazionali.



Fondi extra della politica di coesione - Infine, una volta terminate le consultazioni con le autorità nazionali, Bruxelles annuncerà come saranno investiti i fondi extra della politica di coesione - 1,6 miliardi di euro - che l'Italia riceverà a seguito del riesame delle dotazioni della politica di coesione, per gli effetti della crisi. Bruxelles ha già annunciato che sarebbe favorevole ad impiegarne parte per coprire i danni causati dai terremoti, oltre a finanziare progetti volti a far fronte alla sfida della migrazione, lottare contro la disoccupazione giovanile e creare crescita e lavoro.