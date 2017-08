Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è recato al Memoriale di Aquilone, la frazione di Valdisotto (Sondrio) per la cerimonia ufficiale a trent'anni dall'alluvione in Valtellina che provocò 53 morti. Presenti alla commemorazione anche il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo e il sottosegretario Benedetto Della Vedova. "Vogliamo ricordare il 1987 della Valtellina e delle valli qui vicine - ha detto Mattarella - anche per trarre, dalle dure lezioni della storia, gli insegnamenti e le spinte per migliorarci e rendere più forte la nostra comunità".